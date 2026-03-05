VIDEO / Slovenski drugoligaš upisao senzaciju protiv Olimpije u Kupu, ali prije toga su morali ‘preživjeti’ prekid zbog prskalica!?

Podijeli :

U srijedu navečer odigralo se četvrtfinale slovenskog Kupa. U toj fazi je drugoligaš Brinje Grosuplje ugostio aktualne prvake slovenske Prve lige te su šokantno slavili s 1:0 golom Kevina Benkiča u petoj minuti. Branili su se uspješno domaći do samog kraja susreta, a svoju ulogu možda je odigrala i ekipa za održavanje travnjaka. Naime, u 92. minuti, dok se Brinje branilo, upalile su se prskalice zbog kojih je nakon dvije i pol minute prekinut susret. Sudac je poslao igrače u svlačionicu te su se nakon kraćeg prekida vratila na travnjak kako bi završili susret. Nakon toga nije bilo golova i Brinje je izborilo polufinale Kupa gdje se nalazi i Radomlje, a čekaju se još dvoboj Brava i Nafte te Fužinara i Aluminija.

