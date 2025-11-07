Velika gesta: Radnički do kraja godine u crnim dresovima za Žižovića

Podijeli :

xIgorxKupljenikx/xSPPc via Guliver

Nogometni svijet pogodila je velika tragedija nakon što je tijekom utakmice Superlige Srbije između Mladosti i Radničkog u Lučanima preminuo 44-godišnji trener Mladen Žižović.

U znak poštovanja prema njemu, Radnički iz Kragujevca objavio je da će do kraja godine igrati u crnim dresovima.

“FK Radnički 1923 sve će utakmice do kraja 2025. godine igrati u crnim dresovima – u znak sjećanja na Mladena Žižovića”, objavio je klub.

I banjalučki Borac odlučio je napraviti plemenit potez – klub je povukao iz upotrebe dres s brojem 8, koji je Žižović nosio dok je igrao za njih.

Podsjetimo, bosanskohercegovački stručnjak i bivši nogometaš doživio je srčani udar tijekom utakmice, a unatoč brzoj intervenciji, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Žižović je samo desetak dana prije toga preuzeo klupu Radničkog, vodio je dvije utakmice, a na trećoj je tragično izgubio život.