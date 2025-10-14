U ‘slučaj Štimac’ uključuje se i Uefa?! Odluka o sankcijama krajem mjeseca

Podijeli :

Joris Verwijst via Guliver Images

Hrvatski trener u potencijalnom problemu.

Disciplinska komisija Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine prošlog je tjedna zatražila očitovanje od Igora Štimca i mostarskog Zrinjskog zbog prijava koje su protiv njih podnijeli FK Sarajevo i FK Velež

Povod je bila objava Igora Štimca na društvenim mrežama koja je izazvala burne reakcije, a sporan je bio pozdrav na kraju koji je Štimac uputio – ‘Za dom spremni.‘ Rok za dostavu očitovanja istječe u srijedu, 15. listopada.

Sjednica Disciplinske komisije NS/FS BiH zakazana je za 29. listopada, nakon čega bi odluka o eventualnim sankcijama mogla biti poznata.

“Proces je otvoren, a nakon što Zrinjski i Štimac dostave svoja očitovanja, komisija će na temelju dokaza i prijava odlučiti o mogućim kaznama”, navodi portal SportSport. Ipak, čini se da se slučaj neće zadržati samo na razini nacionalnog saveza.

Prema neslužbenim informacijama, prijave su proslijeđene i Uefi, koja bi se mogla uključiti u postupak s obzirom na to da je Zrinjski ove sezone sudjelovao u europskim natjecanjima.

Ako krovna europska nogometna organizacija odluči reagirati, Štimac bi se uskoro mogao suočiti i s disciplinskim postupkom na međunarodnoj razini.