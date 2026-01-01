Trener Maribora zagrizao za napadača Slaven Belupa, ali postoji problem

Podijeli :

NK Slaven Belupo

Jedan od najboljih igrača Slaven Belupa Ante Šuto mogao bi karijeru nastaviti u susjedstvu.

Kako javlja slovenska Ekipa, krilni napadač je velika želja trenera Feđe Dudića, no postoji problem kojeg predstavlja odšteta koju traži koprivnički klub.

Trener koji je preuzeo momčad u listopadu ima punu podršku vodstva u slaganju ekipe za nastavak sezone, a vrlo dobro poznaje HNL gdje je također odlučio potražiti pojačanja.

Šuto je u 17 prvenstvenih nastupa ove sezone postigao četiri pogotka i dodao čak pet asistencija. Slovenci objašnjavaju da ne bi ni sam imao ništa protiv selidbe u inozemstvo, no malo je izgledan zbog iznosa kojeg je Slaven Belupo voljan prihvatiti. Iako je njegova vrijednost prema Transfermarktu 850 tisuća eura, klub bi navodno pristao na odštetu od oko 300 tisuća eura, što je trenutno prevelik zalogaj za Maribor.