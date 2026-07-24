Teški dani za crnogorski nogomet, bez uspjeha na europskoj sceni

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Agonija. Drugačije se jednostavno ne mogu opisati rezultati crnogorskih klubova na europskoj sceni. Kao posljednja nada ostala je Sutjeska iz Nikšića, no i ta je nada ugašena nakon debakla u Mađarskoj. Aktualni prvak Crne Gore poražen je u prvoj utakmici drugog pretkola Konferencijske lige od bjeloruskog Vitebska rezultatom 3:0.

Slijedi uzvrat u Nikšiću, no na temelju prikazanog u prvoj utakmici, kao i svega što su crnogorski klubovi pokazali u prvom pretkolu, jasno je da je njihova europska priča i ove sezone praktički završena. Ostaje pitanje što i kako dalje. Vodi li ovakva politika ikamo ili bi trebalo više ulagati u omladinske momčadi kako bi barem porazi imali smisla kroz stjecanje iskustva mladih igrača?

Podsjetimo, Sutjeska je u prvom pretkolu Lige prvaka ispala od kazahstanskog Kairata porazima 2:1 i 2:0. Mornar je u dvomeču protiv Athletica iz Andore upisao dva poraza (2:1 i 2:1), Petrovac je bio nemoćan protiv Žalgirisa (3:1 i 2:1), dok je Dečić eliminirala latvijska Liepāja pobjedama 1:0 i 2:1.

Tinjala je nada da bi Sutjeska mogla biti svjetlo na kraju tunela, no umjesto toga uslijedio je težak nokaut. Bjeloruski prvak Vitebsk dominirao je na neutralnom terenu u Mađarskoj i slavio s uvjerljivih 3:0.

Dakle, njihovi klubovi, a imali su ih ukupno četiri u europskim kvalifikacijama, nisu osvojili nijedan jedini bod za nacionalni koeficijent. U devet utakmica upisali su jednako toliko poraza…

Uskoro počinje prvenstvo Crne Gore u nogometu, a svi zaljubljenici u najvažniju sporednu stvar na svijetu postavljaju isto pitanje – kamo sve ovo vodi?

Mladi igrači, koji u crnogorskim klubovima gotovo i ne dobivaju priliku za igru, odlaze u inozemstvo, europski neuspjesi se gomilaju, a talenti rijetko dobivaju priliku. Ipak, kada je dobiju, ostvaruju zapažene rezultate – generacija do 19 godina izborila je plasman na Europsko prvenstvo, dok je generacija do 17 godina izborila nastup na Europskom i Svjetskom prvenstvu.

Potencijala očito ima, ali potrebni su hitni potezi kako bi se spasio crnogorski nogomet, koji još nikada nije imao predstavnika u grupnoj fazi nekog europskog klupskog natjecanja. Ako se ovakav trend nastavi, teško je očekivati da će ga uskoro i dobiti.