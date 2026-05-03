Štimac ostao bez titule u BiH: Borac osigurao naslov prvaka

xMichalxDubiel IPAxSportx via Guliver Image

U 32. kolu WWIN lige Bosne i Hercegovine Sarajevo je ugostilo vodeći Borac iz Banje Luke. Gosti su u ovom susretu tražili bodove koji bi im donijeli naslov četiri kola prije kraja, a do toga su i došli minimalnom pobjedom od 1:0.

Jedini gol za Borac u pobjedi postigao je Luka Juričić koji je mrežu Sarajeva zatresao u 35. minuti iz kaznenog udarca. Nakon toga je Borac sigurno koračao prema pobjedi koja mu je četiri kola prije kraja osigurala naslov prvaka Bosne i Hercegovine.

Ovo im je ukupno četvrti naslov u povijesti, a prvi nakon jedne sezone pauze. Prije toga su titulu osvojili u sezoni 2020./2021. te 2010./2011.

U Kupu nisu bili toliko dobri te su u dosadašnjoj povijesti osvojili tek jedan Kup Bosne i Hercegovine, a to se dogodilo u sezoni 2009./2010.

Borac je u ovoj sezoni na drugom mjestu ostavio Zrinjski iz Mostara kojeg s klupe vodi hrvatski trener Igor Štimac. Tako je Štimac nakon sjajne europske sezone u ligi ipak ostao bez titule.

Ipak, Zrinjski može popraviti dojam u domaćim natjecanjima u finalu Kupa gdje će u dvomeču igrati protiv gradskog rivala Veleža.