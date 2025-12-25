Štimac opet u centru pažnje u regiji: Reklamira Herceg-Bosnu, HOS i ‘Za dom spremni’

Podijeli :

xMichalxDubiel IPAxSportx via Guliver

Trener Zrinjskog Igor Štimac ponovo se našao u centru pažnje medija u Bosni i Hercegovini, ali i u cijeloj regiji.

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija na kojoj Štimac pozira u jakni s obilježjima Herceg-Bosne. U ruci drži upaljač sa znakom Hrvatskih obrambenih snaga, na kojem je ispisana i poruka „Za dom spremni“.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Patria Eterna (@patriaaeterna)

Instagram stranica na kojoj je fotografija objavljena, a koja se bavi prodajom odjeće, zahvalila je Štimcu:

„Postoje ljudi koji ne nose samo jaknu – nego identitet. Igor Štimac je takav čovjek. U vremenu kada je teško biti Hrvat, vi stojite uspravno – bez straha i bez srama“, stoji u opisu fotografije.

Nije prvi put ove godine

Ovo nije prvi put ove godine da se Štimac zbog ovakvih poruka našao u središtu pozornosti javnosti. Već je bio kažnjen zbog komentiranja političkih i društvenih tema, kada je pojedine medije optužio za „islamizaciju Europe“. Spornu objavu „začinio“ je pozdravom Zrinjski Do Smrti – naglašavajući početna slova tih riječi, što je protumačeno kao skrivena poruka „Za dom spremni“.

Krajem listopada, nakon što su se brojni klubovi pobunili zbog njegovih istupa na društvenim mrežama, Nogometni savez Bosne i Hercegovine kaznio ga je s 5.000 konvertibilnih maraka (oko 2.500 eura) te uvjetnom kaznom zabrane obnašanja funkcije u trajanju od šest mjeseci.

Štimac je uznemirio nogometnu javnost Bosne i Hercegovine i nedavnom izjavom da su Sarajevo i Velež mali klubovi koji su taoci navijača, a sada se oglasio i Senad Kreso, nekadašnji igrač i trener Sarajeva.

„Opet I. Š.

Svako malo Štimac, trener Zrinjskog, (ne)iznenadi nas svojim izjavama. Čini se da je patološki željan pažnje kada u tolikoj mjeri svojim istupima nastoji privući pozornost bh. javnosti.

Posljednje izjave Igora Štimca u jednom intervjuu ponovno su privukle pozornost bh. sportske javnosti, prije svega simpatizera FK Sarajeva i FK Veleža.

Ta je dva kluba bogate tradicije nazvao ‘malima’, što je izravan pokušaj umanjivanja njihove vrijednosti i značaja. Nijedan strani trener koji je radio u našim klubovima nije pokazao toliku razinu nadobudnosti i drskosti kao I. Š.

Njegovo ponašanje obilježava opasna kombinacija lukavstva i zlonamjernosti. Nije slučajno što se u javnosti pojavila ocjena da su Štimčevo ponašanje i retorika na tragu onoga što govore Dodik, Čović i ostali njihovi klimoglavci – u ovom slučaju u sferi nogometne bh. stvarnosti.

Time se jasno pokazuje da se i sport koristi kao još jedan kanal za potkopavanje ionako načetog suživota u Bosni i Hercegovini.“