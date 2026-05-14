Štimac odlazi s klupe Zrinjskog, već poznat i nasljednik?!

Krzysztof Porebski PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Nogometaši Zrinjskog osvojili su Kup BiH nakon što su u dvije finalne utakmice bili bolji ukupnim rezultatom 2:1 od Veleža.

Prema navodima Germanijaka, unatoč osvojenom Kupu BiH i povijesnom europskom iskoraku, Igor Štimac od sljedeće sezone više neće biti trener Zrinjskog. Zasad nije poznato hoće li momčad voditi do samog kraja prvenstva ili će se od klupe mostarskog kluba oprostiti i prije posljednjih kola.

Štimac je Zrinjski preuzeo u kolovozu prošle godine, a u tom je razdoblju momčad vodio u 53 utakmice. Ostvario je 30 pobjeda, 11 remija i 12 poraza, a pod njegovim vodstvom klub je upisao najuspješniju europsku sezonu u svojoj povijesti.

Mostarski klub izborio je doigravanje Konferencijske lige, gdje ga je zaustavio engleski Crystal Palace. U domaćem prvenstvu Zrinjski trenutačno zauzima drugo mjesto, a jedan od faktora koji je utjecao na takav rasplet bio je i iznimno gust raspored, s utakmicama gotovo svaka tri dana.

Štimac je sa Zrinjskim osvojio Kup BiH i Superkup, no sve je izglednije da se njegov mandat u Mostaru bliži završetku.

Kao njegov mogući nasljednik sve se češće spominje Simon Rožman. Slovenski stručnjak u srijedu je bio u Osijeku na finalu Kupa između Dinama i Rijeke, nakon čega se zaputio prema Mostaru. Prema dostupnim informacijama, dogovor s čelnicima Zrinjskog blizu je realizacije, a preostali detalji trebali bi biti tek formalnost.

Rožman ima bogato iskustvo rada u regiji. U Hrvatskoj je vodio Rijeku, s kojom je u sezoni 2019./2020. osvojio Hrvatski nogometni kup i izborio grupnu fazu Europske lige. Kasnije je bio i trener Osijeka, gdje se zadržao od ožujka do listopada 2025. godine.