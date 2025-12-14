Štimac: Nezaslužena pobjeda Sarajeva, bili smo bolji

Podijeli :

Guliver

Sarajevo je u derbiju 19. kola bosanskohercegovačke lige u Mostaru svladalo Zrinjski s 1:0.

Jedini pogodak postigao je Renan Oliveira u 37. minuti na asistenciju Adema Ljajića. Susret je obilježila i ozljeda Nevena Đuraseka, bivšeg igrača Dinama, koji je nakon sudara glavama kolima hitne pomoći odvezen s terena.

Štimčev Zrinjski izgubio u derbiju i povećao zaostatak za Borcem, utakmicu obilježila ozljeda bivšeg dinamovca

“Nezaslužena pobjeda. Sarajevo je igralo dobru utakmicu, ali mi smo bili bolji. Kad stvari krenu naopako, onda im nema kraja. Napravili smo dvije prisilne izmjene. Na kraju krajeva nemam što zamjeriti svojim igračima. Trudili su se i dolazili u šanse. Moramo biti strpljivi. Vratit će nam se ove stvari”, rekao je trener Zrinjskog Igor Štimac nakon utakmice.

Zrinjski je tako upisao treći prvenstveni poraz i ostao na 37 bodova, šest manje od vodećeg Borca.

Sarajevo, koje s klupe predvodi Mario Cvitanović, bivši trener Dinama, ovom je pobjedom skočilo na treće mjesto s 29 bodova.

Mostarce za četiri dana čeka dvoboj protiv Rapida u Konferencijskoj ligi, a onda i zaostali susret trećeg kola protiv Borca u Banjoj Luci, dok će Sarajevo sljedeći put na teren tek u veljači.