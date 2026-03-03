Štimac nakon pobjede u derbiju: ‘Neću dati nekim silovateljima da me kazne’

Podijeli :

xMichalxDubiel IPAxSportx via Guliver

Štimčev Zrinjski je u 23. kolu prvenstva Bosne i Hercegovine pobijedio 3:1 kod Željezničara i tako ostao na šest bodova manje od vodećeg Borca iz Banja Luke.

Hattrick za Zrinjski postigao je napadač Tomi Jurić.

“Bili smo svjesni da nas samo pobjeda vodi prema obrani naslova. Predstoji nam borba, ali nemamo što izgubiti. Zaostajemo šest bodova, ali igrat ćemo muški i boriti se do kraja”, rekao je Štimac, koji se zahvalio domaćoj publici na pljesku:

“Najveća nagrada je kad te domaća publika nagradi aplauzima, a to najbolje govori kako smo igrali večeras. Hvala navijačima Željezničara“.

Jednom je izjavom Igor Štimac opet izazvao buru u javnosti.

“Kako komentirate tako veliki zaostatak za Borcem s obzirom na to da je mišljenje većine, što i rezultati u Europi dokazuju, da ste možda i najbolja momčad u ligi?”, a Štimac je ovako na njega odgovorio:

“Zna to cijela javnost, neću ja to govoriti, ali neću dati nekim silovateljima da me kazne”, pritom aludirajući na Disciplinsku komisiju Nogometnog saveza BiH.

Podsjetimo, Štimca je prošle jeseni Disciplinska komisija Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine kaznila zbog ustaškog pozdrava “Za dom spremni”, ali i aludiranja da suci u BiH pomažu Borcu iz Banja Luke. Štimac je kažnjen s 2.550 eura i uvjetnom kaznom od šest mjeseci zabrane obavljanja funkcije ako se slučaj ponovi.