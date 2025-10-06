Štimac komentirao spornu objavu: ‘Napravili ste cirkus od toga’

Podijeli :

Zrinjski je gostovanje u Sarajevu završio remijem 1:1 u derbiju 10. kola WWIN Lige BiH.

Trener Sarajeva Mario Cvitanović debitirao je na klupi momčadi, a remi je komentirao i trener Zrinjskog Igor Štimac.

“Čestitke igračima obje momčadi. Za nas je ovo bila teška utakmica u ciklusu. Zadovoljni smo bodom. Treba priznati da je Sarajevo bilo bliže pobjedi, ali moji dečki su pokazali karakter, nisu odustali do zadnje sekunde. Prezadovoljan sam kako su zamjene reagirale i s koliko energije su ušle u igru. Jako nam znači ovaj bod”, rekao je Štimac pa pohvalio protivnika:

“Nije nas Sarajevo iznenadilo. Očekivali smo da će promjena trenera donijeti određene rezultate. Vidljivo je da je bilo puno više zajedništva i agresije kod njih večeras i da mi nismo uvijek dobro reagirali na to.

Igrači Sarajeva su uvijek bili prvi na odbijenim loptama i koristili su brzinu Guliashvilija i Kyeremeha. Svjesni smo da je Sarajevo ekipa puna kvalitetnih individualaca koji dosad nisu došli do izražaja jer je falilo timskog duha, a on je danas bio jako vidljiv. Mislim da će malo tko uzeti bodove u Sarajevu”.

Nije previše htio komentirati spornu objavu koju je završio sa “ZDS”, ali je rekao:

“Tko zna čitati shvatio je moju objavu kao humanu i normalnu. To što ste vi napravili cirkus od toga, to služi vama na čast. Ako se bavite prikupljanjem klikova, samo izvolite. Ovo nije mjesto gdje me trebate pitati o privatnim objavama. Završili smo priču”.