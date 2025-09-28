Štimac i igrači nakon slavlja u derbiju zapjevali neslužbenu himnu Vatrenih

Zrinjski je pod vodstvom Igora Štimca pobijedio Velež 3:1 u velikom mostarskom derbiju.
Štimčeva je momčad ovom pobjedom stigla na bod zaostatka za vodećim Željezničarem od kojeg imaju utakmicu manje te su pobjedu proslavili pjesmom u autobusu.
Trener je podijelio video iz autobusa gdje ekipa pjeva pjesmu “Mare i Kate”, neslužbenu himnu hrvatske nogometne reprezentacije koja je 1998. osvojila brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj.
Ta je pjesma snimljena pola godine prije prvenstva, a izvedena je i na Trgu Francuske Republike gdje su Štimac i suigrači predvođeni Ćirom Blaževićem dočekani po povratku iz Francuske.
