Stanković podnio ostavku nakon debakla Zvezde: SK doznaje tko je favorit za vruću klupu

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(AP Photo/Darko Vojinovic) via Guliver Image

Dejan Stanković više neće biti trener Crvene zvezde te se samo čeka formalno prihvaćanje njegove ostavke.

Prema saznanjima Sport Kluba, dolasku na klupu beogradskog kluba najboji je španjolski stručnjak Albert Riera.

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Uprava kluba namjerava na Marakanu dovesti Španjolca koji je ostvarivao odlične rezultate sa slovenskim Celjem, a ta je ideja postojala još prošloga ljeta. Tada su se u Zvezdi ipak odlučili zadržati Vladana Milojevića, dok je Riera produžio ugovor s Celjem. Nakon toga je u veljači preuzeo bundesligaša Eintracht iz Frankfurta, no na klupi njemačkog kluba nije se dugo zadržao.

Crvena zvezda nema mnogo vremena za reakciju jer je utakmica protiv Viktorije Plzeň na rasporedu već za osam dana. Ukoliko se s Rierom ne postigne dogovor, kao druga opcija figurira najperspektivniji trener u Srbiji, Radomir Koković iz pančevačkog Železničara.

Podsjetimo, Dejan Stanković stigao je prošle zime kao povratnik u klub umjesto Milojevića na kraju jesenskog dijela sezone. Iako je dobro startao, doživio je novi debakl u kvalifikacijama za Ligu prvaka protiv Hapoel Be’er Sheve te je odlučio podnijeti ostavku.

Njegov ostanak na klupi bio bi moguć jedino u slučaju da takvu odluku donese čovjek koji formalno nije u Upravnom odboru kluba, ali čiju riječ bez pogovora slušaju i članovi uprave i sam Stanković. Sjednica Upravnog odbora Crvene zvezde zakazana je za danas u 12 sati.