Službeno je: Evo tko će naslijediti Štimca u Zrinjskom

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Zrinjski je službeno potvrdio ono o čemu se nagađa već tjednima - Simon Rožman postavljen je za novog trenera.

Slovenski stručnjak Simon Rožman imenovan je novim šefom stručnog stožera HŠK Zrinjski Mostar, službeno je potvrdio bosanskohercegovački klub. Rožman će na toj funkciji naslijediti Igora Štimca.

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Iako spada među mlađe trenere na regionalnoj sceni, 43-godišnji slovenski strateg iza sebe ima bogato radno iskustvo od ukupno 397 službenih utakmica u profesionalnoj karijeri koju je započeo 2014. godine u Celju.

Osim Celja, u Sloveniji je vodio Domžale i Maribor, dok je u hrvatskom prvenstvu sjedio na klupi Rijeke i Osijeka.

Rožmanu ovo neće biti prvi angažman u nogometnoj premijer ligi Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da je u ranijem dijelu karijere već vodio momčad Sarajeva. Iz mostarskog kluba novom su treneru i njegovu stručnom stožeru zaželjeli uspjeh u predstojećem radu s prvom momčadi.