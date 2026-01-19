Slovenski prvoligaš se ugasio, liga spala na devet klubova!?

Podijeli :

Jure Banfi

S teškom se stvarnošću u ponedjeljak suočio slovenski klupski nogomet. Ostvario se najgori mogući scenarij – dug Nogometnog kluba Domžale toliko je velik da klub prestaje postojati. Liga s deset klubova smanjuje se na devet, a to bi moglo imati ozbiljne posljedice za sve.

Klub koji je iznjedrio brojne poznate slovenske nogometaše i koji je dvaput bio državni prvak – prestaje s radom.

Posljednjih desetljeća klub su vodili otac i sin, Stane i Matej Oražem, no Domžale su se našle na rubu financijskog kolapsa, a posljednji čavao u lijes kluba zakucao je Tom Zelenović.

Posljednjih tjedana javnost u Sloveniji pomno je pratila sva zbivanja u klubu. Čak se prošloga tjedna činilo da je pronađena slamka spasa u vidu investitora iz Španjolske i Njemačke, no sve je (još jednom) ostalo samo na obećanjima.

Kako sada stvari stoje, u ponedjeljak će Domžale raspustiti prvu momčad. Pod velikim upitnikom nalazi se i omladinska škola. Klub je praktički bankrotirao.

To automatski znači da će Prva liga u drugom dijelu sezone s deset pasti na devet klubova.

Slovenski se mediji pitaju i kako je klub uopće dobio licencu Nogometnog saveza Slovenije prije početka sezone – i to ne samo ove.

Drugo, daleko ozbiljnije pitanje jest kako će na sve reagirati Europska nogometna unija, no zapravo se ne bi trebalo dogoditi da se cijela ova tužna i sramotna situacija odrazi na sudjelovanje slovenskih klubova u europskim natjecanjima. Barem ne u sljedećoj sezoni, za koju su kvote određene prije početka aktualne.

