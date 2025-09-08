SK doznaje: Đalović se posvađao s čelnicima i neće postati trener Maribora!

Podijeli :

LukaxKolanovic via Guliver

Radomir Đalović je danas trebao postati novi trener Maribora, no situacija se ozbiljno zakomplicirala. Bivši trener Rijeke nije potpisao ugovor sa slovenskim velikanom i čini se da ipak neće preuzeti klupu kluba iz Ljudskog vrta.

Nakon što je Maribor jučer uspješno završio poslove na zadnji dan prijelaznog roka, u klub su stigla čak četiri nova pojačanja, a današnji dan je u Ljudskom vrtu trebao biti rezerviran za predstavljanje novog trenera. Radomir Đalović je sa svojim suradnicima stigao u Maribor i sve je bilo spremno za potpis dvogodišnjeg ugovora.

Privremeni trener Radovan Karanović jutros se oprostio od igrača prve momčadi koje je vodio posljednjih tjedana. No, u mariborskom nogometu, očito, ništa nije sigurno dok nije službeno potvrđeno. Situacija se u uredima na Mladinskoj ulici jako zakomplicirala. Đalović se, kako se čini, u zadnji trenutak predomislio i ipak neće postati novi trener Maribora!

Zbog tog preokreta, prema saznanjima Sport Kluba, Radovan Karanović je već obaviješten da se vraća na čelo prve momčadi i da će voditi utakmicu protiv Mure.

Kako tvrde izvori bliski klubu, do problema je došlo neposredno prije potpisa ugovora. Iz klupskih ureda navodno su se mogli čuti povišeni tonovi, a epilog je, čini se, taj da Crnogorac ipak neće preuzeti Maribor. Kako prenosi Ekipa24, netko je u posljednji trenutak promijenio prethodno dogovorene uvjete ugovora.

Pojavile su se i špekulacije da bi problem mogla biti i činjenica da Đalović (još) nema odgovarajuću UEFA Pro licencu. Bivši trener Rijeke je trenutno u postupku stjecanja te licence, slično kao što su to ranije bili Radovan Karanović i Zoran Zeljković dok su vodili prvoligaške klubove. No, izvori iz Slovenije tvrde da to nije glavni razlog trenerskog fijaska u Ljudskom vrtu, već da je došlo do promjene dogovorenih uvjeta tijekom pregovora, koje Đalović nije želio prihvatiti.

Prema posljednjim informacijama, razgovori još nisu potpuno završeni, ali šanse da strane postignu dogovor su vrlo male.