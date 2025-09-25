SK doznaje: Đalović odlazi iz Maribora, mijenja ga bivši trener Partizana?

Podijeli :

Nekadašnji trener Partizana, Igor Duljaj, prvi je kandidat za šefa stručnog stožera Maribora.

Kolege sa srpskog Sport Kluba doznaju da bi Duljaj već u četvrtak uvečer, ili najkasnije u petak, Duljaj mogao biti i službeno imenovan za nasljednika Radomira Đalovića na klupi. Sve ovisi o ishodu pregovora između prvog kandidata i vodstva Maribora.

Navodno bi se Duljaj trebao sastati s Mariborčanima u inozemstvu i definirati detalje buduće suradnje. Službena potvrda, nagađa se, mogla bi uslijediti u narednim satima.

Podsjetimo, slovenski mediji pišu da je nedavni trener, Radomir Đalović, pred ostavkom je nakon neviđenog incidenta na treningu Maribora. Prema portalu Ekipa24, Đalović napušta Maribor zbog tučnjave na treningu.

Navodno je na prošlom treningu došlo do fizičkog obračuna između Omara Rekika i Benjamina Teteha. Isti izvor tvrdi da je Đalović htio smiriti svoje igrače, ali je i sam dobio udarac u kaosu. Odmah nakon toga odlučio je napustiti Sloveniju.

Isti izvor izvještava da Đalović ima čvrsto mišljenje da je njegova epizoda u Mariboru završena, ali su ga čelnici kluba pozvali na sastanak kako bi razgovarali o njegovom ostanku.

U međuvremenu, stižu informacije o potencijalnom imenovanju Igora Duljaja za novog trenera slovenske Premier lige.