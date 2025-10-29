Senzacije u Kupu u Srbiji i BiH: Ispalo čak pet prvoligaša!

Podijeli :

FK Borac / FB

Zanimljivo je u susretima Kupa u susjedstvu.

U Srbiji su, nakon šokantnog ispadanja Partizana, ispali i Čukarički, TSC, Radnički iz Kragujevca i OFK Beograd.

Zvezdina filijala Grafičar pobijedila je TSC 2:0, Zemun je napravio preokret protiv Kragujevčana, a nakon izvođenja jedanaesteraca ispali su Čukarički i OFK Beograd.

U Bosni i Hercegovini su senzaciju priredili nogometaši trećeligaša HNK Kruševo koji su nakon penala izbacili FK Borac u šesnaestini Kupa.