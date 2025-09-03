Sanchez je bio na korak do Partizana, a htjeli su ga i u Hajduku?!

Podijeli :

Jan Gregorc, N1

Radomir Đalović u Rijeci je dobio otkaz, a trebao bi ga naslijediti Španjolac Victor Sanchez. O njemu su sada stigle i nove informacije.

Posljednji trenerski angažman Sanchez je imao u ljubljanskoj Olimpiji s kojom je prošle sezone osvojio naslov prvaka Slovenije, ali isto tako izborio i grupnu fazu Konferencijske lige.

Njegovo ime već se spominjalo i prošle sezone u hrvatskim klubovima, točnije Hajduku. Nakon što je iz Splita otišao Gennaro Gattuso, jedan od kandidata za njegovog nasljednika bio je upravo Sanchez, prema neslužbenim informacijama Germanijaka.

Prema mnogim parametrima Sanchez je čak bio u prednosti u odnosu na glavnog protukandidata, Gonzala Garciju, ali presudio je navodno parametar lojalnosti.

Također, doznaje isti izvor, budući trener Rijeke sredinom srpnja bio je na korak od klupe Partizana. Nakon što je Partizan izgubio prvu utakmicu u kvalifikacijama za Europsku ligu protiv AEK Larnace, Predrag Mijatović, s kojim je Sanchez igrao u Real Madridu, već je usmeno sve dogovorio sa španjolskim stručnjakom, ali na kraju nije bilo ništa od toga. Već mu sada slijedi Rijeka.