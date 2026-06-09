S Vukovarom je ispao iz HNL-a, sada je potpisao za Zrinjski

Zrinjski je predstavio novo pojačanje za nadolazeću sezonu.
Riječ je o 24-godišnjem hrvatskom vrataru Antoniju Đakoviću, koji u Mostar stiže nakon epizode u Vukovaru i potpisao je ugovor do ljeta 2028. godine.
Za Đakovića je ovo veliki korak u karijeri nakon zahtjevne sezone obilježene teškom ozljedom i ispadanjem Vukovara iz HNL-a. U redovima aktualnog bosanskohercegovačkog velikana imat će priliku boriti se za trofeje i nastupe na europskoj sceni.
Karijeru je započeo u Šibeniku, gdje je prošao sve mlađe kategorije, a seniorsko iskustvo stjecao je na posudbama u Zagori i Cibaliji. U sezoni 2023./24. kao kapetan predvodio je Šibenik do ulaska u HNL, a potom je u elitnom razredu hrvatskog nogometa upisao 21 nastup među vratnicama.
Nakon odlaska u Vukovar brzo je izborio status prvog vratara, no već u prvom kolu doživio je tešku ozljedu koja ga je na duže vrijeme udaljila s travnjaka. Vratio se tek pred kraj sezone, kada je klub već bio na korak od ispadanja iz lige.
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