Riera odlazi iz Celja, njegovu zadnju utakmicu u Sloveniji pratite na Sport Klubu

Jure Banfi

Španjolski trener Albert Riera nakon nedjeljnog dvoboja protiv Maribora napustit će klupu NK Celje, potvrdili su iz celjskog prvoligaša i time transferu dodali i posljednji službeni pečat.

Albert Riera nakon štajerskog derbija odlazi s klupe NK Celje i preuzima vođenje njemačkog prvoligaša Eintrachta iz Frankfurta, objavili su Celjani u službenom priopćenju.

Transfer španjolskog stratega posljednjih je dana punio naslovnice slovenskih medija, otkako je u Njemačkoj odjeknula vijest da je prvi favorit za klupu jednog od najboljih klubova Bundeslige.

“Četrdesettrogodišnji španjolski stručnjak u dva je mandata kao glavni trener Grofova vodio momčad na 110 utakmica i upisao 61 pobjedu. Među njegove najveće uspjehe, zbog kojih će zlatnim slovima ostati upisan u povijest NK Celje, ubrajaju se plasman u četvrtfinale UEFA Konferencijske lige, dvije europske jeseni i dvije europske proljeće te osvajanje kupa. Nogometaši Celja pod njegovim su vodstvom proglašeni najboljom sportskom momčadi u Sloveniji za 2025. godinu“, naveli su u priopćenju iz Celja.

Ujedno su se Albertu Rieri zahvalili na svemu što je učinio za klub te mu poželjeli puno uspjeha u nastavku trenerske karijere.

“Četrdesettrogodišnji Španjolac u ponedjeljak će preuzeti ulogu glavnog trenera Eintrachta iz Frankfurta. Ugovor je potpisao do 30. lipnja 2028. Osim novog glavnog trenera, Eintrachtu se pridružuju i dva pomoćnika, Pablo Remon Arteta i Lorenzo Dolcetti“, objavljeno je na klupskoj internetskoj stranici.

Grofovi su se uspjeli dogovoriti da će Španjolac u nedjelju još voditi vodeću momčad slovenske lige u štajerskom derbiju protiv Maribora.

Prema informacijama kolega sa slovenskog SK, Celjani će za njegov odlazak dobiti i značajnu odštetu. Osnovni iznos iznosi 800 tisuća eura, a s bonusima može narasti do 1,5 milijuna eura. Uz to, slovenskom klubu pripada i 20% od eventualne sljedeće odštete za Rieru.

Njegov nasljednik još nije poznat, zasad je u igri više imena. Preuzet će momčad koja trenutačno drži prvo mjesto na ljestvici slovenske lige s čak 12 bodova prednosti te će se kroz dodatne kvalifikacije boriti za plasman u osminu finala Konferencijske lige.

