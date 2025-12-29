Prvi čovjek Zvezde: ‘Zdravko Mamić mi je rekao da sam čudotvorac, ja ne mogu biti on’

Otkrio je što mu je bjegunac od hrvatskog pravosuđa pisao.
Gostujući u podcastu MozzartSporta, direktor Crvene zvezde, Zvezdan Terzić dotaknuo se brojnih tema, a ponovno je spomenuo i Zdravka Mamića te otkrio sadržaj poruke koju je od njega nedavno primio.
“Zdravko Mamić mi je jučer poslao poruku i napisao samo: ‘Majstore, skidam kapu. Brate, ti si čudotvorac. Čestitam”, otkrio je Terzić.
Istaknuo je da je Crvena zvezda u razdoblju od 2014. do 2025. godine u Srbiju donijela ukupno 427 milijuna eura, dok je kroz poreze državi uplaćeno 64 milijuna eura.
“Čovjek koji je s Dinamom prošao sve što jest dobro zna koliko je teško ostvariti ovakve rezultate.”
Terzić se osvrnuo i na usporedbe s Mamićem te poručio da ne želi biti poput njega.
“Ne mogu biti on, ja sam Zvezdan Terzić. Živjeli smo i radili u potpuno drukčijim okolnostima”, zaključio je Terzić.
