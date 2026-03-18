Pokrenuta inicijativa za hitno oduzimanje dozvole za rad Igoru Štimcu

Podijeli :

Sport Klub

Portal Slobodna Bosna došao je u posjed dokumenta kojim se traži hitno pokretanje postupka preispitivanja zakonitosti boravka i rada, kao i oduzimanje radne i boravišne dozvole stranom državljaninu Igor Štimac, treneru HŠK Zrinjski Mostar. Zahtjev je upućen Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine na dalje postupanje, uz obrazloženje da je došlo do grubog kršenja Zakona o strancima BiH.

U skladu s poslovničkim procedurama Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, podnesena je i zastupnička inicijativa kojom se od nadležne službe traži da bez odlaganja ispita zakonitost Štimčevog boravka i rada, te eventualno ukine izdane dozvole, donosi Slobodna Bosna.

Kako se navodi u obrazloženju koje potpisuje državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović, Štimac je tijekom gostovanja na televiziji Sport Klub 31. siječnja 2026. godine iznio političke stavove koji su izazvali reakcije javnosti. Između ostalog, govorio je o željama vezanim za sportske rezultate kluba, ali i o političkim pitanjima u Bosni i Hercegovini i regiji.

Podnosilac inicijative smatra da takvi istupi predstavljaju kršenje obaveze poštovanja javnog poretka, koja je propisana Zakonom o strancima BiH, te naglašava da strani državljani tijekom boravka u zemlji moraju djelovati u skladu sa zakonima i nadležnim institucijama.

U dokumentu se dodatno ističe da je Štimcu radna dozvola izdata isključivo na osnovu sportskog angažmana, odnosno trenerske funkcije u Zrinjskom, ali da se on, kako se tvrdi, kontinuirano upušta u političke aktivnosti i javne nastupe koji nisu povezani sa sportom. Ti istupi, prema navodima inicijative, sadrže elemente političke propagande, društvene netrpeljivosti i narativa suprotnih demokratskim vrijednostima.

Kao dodatni argument navodi se da je Nogometni savez Bosne i Hercegovine već ranije, u prosincu 2025. godine, sankcionirao Štimca zbog sličnih istupa, što, prema ocjeni predlagača, ukazuje na obrazac ponašanja, a ne na izoliran slučaj.

Zaključno, u inicijativi se poziva nadležna služba da, u skladu sa zakonskim odredbama o otkazivanju boravka strancima, preduzme odgovarajuće mjere ako se utvrdi da je došlo do kršenja propisa ili ugrožavanja javnog poretka i sigurnosti države.