Pokrenut je disciplinski postupak protiv Igora Štimca zbog spornog pozdrava

Podijeli :

AP Photo/Aijaz Rahi via Guliver

Disciplinska komisija Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine je zatražila očitovanje od Igora Štimca i HŠK Zrinjski po prijavi FK Sarajevo i FK Velež zbog objave trenera Zrinjskog, Igora Štimca.

Na sjednici se između ostalog raspravljalo i o “slučaju Štimac” koji je objavom na društvenim medijima koja je odjeknula u BiH.

PROČITAJTE I: VIDEO / Bivši skaut Dinama za SK otkriva kako se dovode igrači u Maksimir: ‘Mora imati taj x faktor’ Štimca prijavili zbog spornog pozdrava, on se oglasio s dvije efektne riječi

Na taj način je zapravo i otvoren proces koji bi trebao biti završen za nekih desetak dana.

Aktualni trener Zrinjskog i bivši hrvatski reprezentativac u spornoj objavi na Facebooku između ostalog komentirao je “islamizaciju Europe”, a sve je završio korištenjem ustaškog pozdrava “Za dom spremni”.

Nije nakon toga Štimac puno htio komentirati tu svoju objavu.

“Tko zna čitati shvatio je moju objavu kao humanu i normalnu. To što ste vi napravili cirkus od toga, to služi vama na čast. Ako se bavite prikupljanjem klikova, samo izvolite. Ovo nije mjesto gdje me trebate pitati o privatnim objavama. Završili smo priču”, izjavio je Štimac.