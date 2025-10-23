Pokreće se još jedna prijava zbog nove izjave Štimca, prijeti mu suspenzija?

Podijeli :

Trener Zrinjskog iz Mostara, Igor Štimac, još jednom se našao u središtu pažnje tamošnje nogometne javnosti.

Njegov je Zrinjski u zadnjem kolu pobijedio Slogu u Doboju s 1:0, a Štimac je za tamošnje medije odlučio kritizirati suca utakmice Harisa Halkića.

U jednoj su situaciji njegovi igrači tražili crveni karton za domaćina nakon neopreznog starta, ali je Halkić pokazao samo žuti karton.

“To je evidentno eklatantni primjer crvenog kartona za jedan onakav start. Da ga je kojim slučajem pogodio s onom nogom koja je bila podignuta iznad potkoljenice, pukla bi mu noga. Bilo kakva opravdanja koja sudac traži u tom slučaju za ne pokazati crveni karton su smiješna”, rekao je Štimac za RTVHB.

“Prema tome očigledna je njegova namjera da pomogne Doboju odnosno Borcu iz Banja Luke. Ali dobro, ostavimo to njemu”, rekao je hrvatski trener pa dodao: “Mi ćemo se nositi s tim koliko možemo. Evidentno je i sve priče kuloarske, koje jesu na snazi od ovog prvenstva, kako se proslava 100 godina Borca treba okruniti osvajanjem prvenstva, ovakvim događajima dobivaju na težini.”

Nakon oštrog komentara na televiziji Štimac je, prema pisanju SportSport.ba informacijama, prijavljen Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine. Prijava je stigla od strane određenih nogometnih djelatnika.

Disciplinska komisija FSBiH će se uskoro očitovati o prijavi i odlučiti hoće li protiv trenera Zrinjskog biti pokrenut novi disciplinski postupak, objašnjava isti izvor. Štimac bi u tom slučaju mogao biti kažnjen novčano, ali nije isključena ni suspenzija na određeni vremenski period.

Protiv Štimca je već pokrenut jedan disciplinski postupak zbog objave na Facebooku koju je završio ustaškim pozdravom “Za dom spremni”. O tom slučaju Savez bi se trebao očitovati 29. listopada.