VIDEO / Paklena najava uoči derbija Olimpije i Maribora, Green Dragons poslali poruku

Navijačka skupina Green Dragons noćas je na zidu ispred garaže stadiona Stožice ostavila poruku predsjedniku Olimpije Adamu Deliusu.

Navijači ljubljanskog kluba već neko vrijeme javno traže odlazak predsjednika Adama Deliusa i pozivaju ga da proda Olimpiju. Prvi čovjek ljubljanskog kluba s druge je strane putem klupskih platformi odgovorio na njihove zahtjeve te poručio da klub ne namjerava prodati. Istaknuo je i da poštuje Green Dragonse, ali da više neće tolerirati njihovo ponašanje zbog kojeg vodstvo Olimpije plaća kazne.

Odnosi između dvije strane i dalje su napeti, što potvrđuje i noćna akcija zasad nepoznatih autora. Na zidu ispred garaže stadiona Stožice osvanula je poruka:

„Delius, zakaj bežiš v München?! Bolje, da vas Furs v roke dobi, kot da vas odnesemo mi!“

U prijevodu:

„Delius, zašto bježiš u München?! Bolje da vas FURS uhvati nego da vas mi odnesemo!“