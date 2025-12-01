Ostale su samo sitnice: Veljko Paunović vodit će Srbiju do 2030. godine!

Podijeli :

REUTERS/Daniel Becerril via Guliver

Ostale su samo sitnice: Veljko Paunović bit će izbornik reprezentacije Srbije do 2030. godine, javljaju kolege sa Sport Klub Srbija.

Načelno su posljednjih dana dogovoreni svi detalji buduće suradnje. Ostalo je još nekoliko manje bitnih stavki, daleko od toga da bi ugrozile konačan dogovor Branka Radujka i Veljka Paunovića.

Izbornik će, nakon zelenog svjetla Izvršnog odbora Nogometnog saveza Srbije, potpisati ugovor s rokom važenja do završetka Svjetskog prvenstva 2030. godine. Imat će, doduše, u njemu i nekoliko uvjeta, ali osnovna ideja – rad na duži period – neće biti mijenjana u mandatu 12. izbornika srpske reprezentacije.

Prema najavama, Veljka Paunovića očekuju velika ovlaštenja unutar sportskog sektora. Iako će službeno biti izbornik, praktički će obavljati poslove prvog čovjeka sportskog sektora, zaduženog za razvoj mladih nogometaša, budućih reprezentativaca u seniorskoj konkurenciji.

Vikend u Srbiji budući je izbornik iskoristio kako bi se uvjerio u potencijal kandidata za reprezentacije. Nije isključeno da će popis za ožujški ciklus biti proširen i s većim brojem nogometaša iz superligaškog natjecanja.