Odletjeli milijuni: Evo koliko je Zvezda izgubila zbog potpunog debakla u Europi

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Crvena zvezda je porazom u trećem pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka od Hapoel Be'er Sheve doživjela i ozbiljan financijski udarac.

Službeno je Zvezda ostala bez 4,29 milijuna eura, koliko vrijedi sam plasman u play-off Lige prvaka, no u stvarnosti bez daleko više. Otpala je mogućnost ulaska u elitno europsko natjecanje koje jamči minimalni prihod od 25 milijuna eura, uz realnu priliku da se uz bonuse i rezultate prebaci i granica od 30 milijuna eura.

Da se u Europsku ligu plasirala kao poražena momčad iz play-offa Lige prvaka, Crvena zvezda bi imala zajamčeni početni prihod u tom natjecanju od oko 15 milijuna eura. Sada će se za ulazak u grupnu fazu Europske lige boriti protiv češke Viktorije Plzeň, no čak i ako prođe, startni iznos bit će manji za spomenutih 4,29 milijuna eura.

Ako se beogradski klub ne uspije plasirati u Europsku ligu, prihodi dodatno padaju. Početni bonus za nastup u Konferencijskoj ligi iznosi 3,17 milijuna eura, dok je zarada na temelju klupskog koeficijenta u trećem po snazi UEFA-inom natjecanju znatno skromnija u odnosu na oko šest milijuna eura, koliko donosi natjecanje u Europskoj ligi.