Ništa i od Bišćana i Bjelice, evo tko je preuzeo Celje

Novi trener Celja je portugalski stručnjak Vitor Campelos.
Portugalac je svoje iskustvo gradio angažmanima u Mađarskoj, Portugalu i Saudijskoj Arabiji. Zanimljivo, njegov dolazak već je neko vrijeme očekivan u Sloveniji.
Portal Ekipa prenio je kako je informacija o Campelosu kao nasljedniku poznata već nekoliko dana, ali zbog očuvanja mira u Celju uoči važnog europskog izazova nisu htjeli objaviti vijest do završetka utakmice s grčkim klubom.
To potvrđuje i činjenica da je Campelos uživo pratio sinoćnju utakmicu Celja u društvu predsjednika kluba Valerija Kolotila.
Campelos nije bio jedini kandidat za klupu lidera slovenskog prvenstva. Od prije se još spominjao Igor Bišćan kao moguća zamjena za Rieru, dok se nedavno u medijima pojavilo i ime Nenada Bjelice.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!