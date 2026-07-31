Nedavno je produžio ugovor s Hajdukom, sada je otišao na posudbu u susjedstvo

Podijeli :

Foto: NK Široki Brijeg

Mladi lijevi bek Hajduka Ivan Krstanović (20) sezonu 2026./27. provest će na posudbi u Širokom Brijegu, gdje će tražiti veću minutažu i priliku za daljnji razvoj.

Prošle sezone nastupao je za Croatiju iz Zmijavaca, u čijem je dresu odigrao 25 utakmica, a u čak 24 navrata bio je dio početne postave.

Iako ponovno odlazi na posudbu, u Hajduku ne skrivaju da ozbiljno računaju na njega u budućnosti. To potvrđuje i nedavno potpisani novi ugovor kojim se mladi branič obvezao na vjernost splitskom klubu do ljeta 2028. godine.

Prilikom predstavljanja u Širokom Brijegu Krstanović je zahvalio vodstvu kluba i stručnom stožeru na ukazanom povjerenju te istaknuo kako je spreman naporno raditi i dati svoj doprinos momčadi. Dodao je da se raduje izazovima koji ga očekuju te jedva čeka prvi nastup na Pecari.