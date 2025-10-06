Navijači Sarajeva psovali Štimcu nakon remija hrvatskih trenera, odgovorio im je jednim potezom

Momčadi Sarajeva i Zrinjskog, koje vode hrvatski stručnjaci Mario Cvitanović i Igor Štimac, podijelile su bodove u derbiju 10. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.
Utakmica odigrana na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu bila je izuzetno dinamična, s brojnim prilikama s obje strane, a na koncu je završila 1:1.
Domaćin je poveo u 62. minuti kada je Karlo Butić realizirao jednanaesterac za 1:0. Ipak, Zrinjski je izjednačio u drugoj minuti sudačke nadoknade golom moldavskog reprezentativca Vitaliea Damascana.
Trener Mario Cvitanović je prošloga tjedna preuzeo Sarajevo nakon što se klub razišao sa Zoranom Zekićem i Husrefom Musemićem.
Po završetku utakmice, navijači Sarajeva s istočne tribine stadiona Koševo skandirala je protiv Igora Štimca. Moglo se čuti: “Je*emo ti mater Igore”, a hrvatski strateg je odlučio odgovoriti tako što je digao obje ruke u zrak s osmijehom na licu, prenosi SportSport.ba.
Sarajevo trenutačno zauzima 7. mjesto na ljestvici sa 11 bodova, dok je Zrinjski na drugoj poziciji sa 18 bodova, četiri manje od banjolučkog Borca.
