Marko Marić ima novi angažman, preuzeo je klub iz susjedstva

FK Željezničar

Od ožujka 2024. do veljače 2025. godine Marko Marić je bio sportski direktor Dinama.

Marić ima novi angažman. Preuzeo je klub iz BiH, Željezničar.

“Marko Marić novi je sportski direktor FK Željezničar”, objavio je klub iz Sarajeva te dodao:

“Klub sa ponosom objavljuje imenovanje Marka Marića za novog sportskog direktora FK Željezničar. Marko Marić u Klub dolazi sa zadatkom da uspostavi moderan, profesionalan i dugoročno održiv model koji će povezati Omladinsku školu, akademiju, budući B tim i prvi tim u jednu jasnu nogometnu filozofiju. Razvoj mladih igrača i njihova integracija u seniorski nogomet postat će jedan od temelja budućnosti Kluba.

Istovremeno, prioritet će uvijek biti snažan i konkurentan prvi tim sposoban da se kontinuirano bori za trofeje, titule i europske rezultate. FK Željezničar planira kompletnu modernizaciju Omladinske škole, razvoj trening kampa, medicinskih i recovery centara, ali i potpunu transformaciju skauting strategije Kluba.

Jedan od ključnih ciljeva novog sportskog sektora bit će značajno proširenje međunarodne skauting mreže kroz strateška partnerstva i prisustvo na tržištima i lokacijama širom svijeta koje tradicionalno proizvode najveće nogometne talente. Marić sa sobom dovodi energičan i veoma iskusan stručni tim sastavljen od trenera, skauta, analitičara, i drugih profesionalaca sa dokazanim rezultatima u razvoju mladih talenata i njihovoj pažljivoj integraciji kroz sve faze razvoja, od akademije i B tima do prvog tima.

Jednako važan dio projekta biće razvoj domaćeg stručnog kadra i afirmacija lokalnog talenta kako bi FK Željezničar dugoročno stvorio vlastitu bazu vrhunskih stručnjaka i moderan sportski identitet”, poručio je Željezničar.

“Najveća snaga i najveće bogatstvo FK Željezničar nisu samo stadion, trofeji ili povijest. Najveća snaga ovog Kluba je ogromna vojska njegovih navijača koja je desetljećima gradila identitet i dušu Željezničara. Malo koji klub ima takvu emociju, odanost i ljubav. Zahvaljujem se Predsjedniku kluba na ukazanom povjerenju. Naš cilj nije kratkoročni rezultat. Želimo izgraditi FK Željezničar koji razvija vrhunske igrače, gradi pobjednički mentalitet i svake sezone se bori za trofeje i europski iskorak i to radi sa većinom djece iz svog omladinskog pogona”, poručio je Marić prilikom dolaska u klub.