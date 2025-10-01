Maribor predstavio novog trenera nakon odlaska Đalovića, četvrtog u tri mjeseca

Podijeli :

Jure Banfi

Maribor je predstavio svog novog trenera. To je Feđa Dudić, koji se do sada dokazao uglavnom na klupama Radničkog iz Kragujevca i Veleža iz Mostara.

Ovaj 42-godišnjak će svoju novu momčad prvi put voditi ovog vikenda, kada će se ljubičasti u Ljudskom vrtu sukobiti s Domžalama.

Nakon Tugberka Tanrivermisa, Radomira Đalovića i dvostrukog “vatrogasca” Radovana Karanovića (potonji je ove sezone odradio više prvenstvenih utakmica od Đalovića), NK Maribor dobiva novog glavnog trenera za svoju prvu momčad.

“Feđa je još uvijek među mlađim trenerima, ali već ima puno iskustva i radnog staža. Ima 192 utakmice kao glavni trener u seniorskoj konkurenciji, radeći u prethodnim klubovima pokazao je da se može suočiti i s najtežim situacijama i podići momčad kada ne ide po planu, a istovremeno osigurati stabilizaciju i dugoročni razvoj, kako momčadi tako i pojedinaca.

Sezonu nismo započeli prema našim željama, splet okolnosti doveo je do bržeg završetka suradnje s prethodnim trenerom i vjerujem da ćemo ovaj put zajedno provesti dugoročniji projekt. Pozdravljamo ga u ime kluba i vjerujemo da će ga navijači brzo prihvatiti kako zbog svog iznimnog truda, odanosti, strasti koju unosi u svoj rad i napadačkog stila igre”, predstavio je sportski direktor Maribora Acun Ilıcalı novog trenera.

“To je veliki korak naprijed u mojoj karijeri, pokušat ću iskoristiti priliku koju mi ​​je ponudio upravni odbor Maribora. Otkad smo uspostavili kontakt, moja želja nije bila upitna. Razgovarali smo samo o nekim sitnim stvarima. Između Kragujevca i Maribora dobio sam pet ili šest ponuda koje nisam prihvatio. Htio sam produžiti pauzu, ali kada je stigla ponuda iz Maribora, rekao sam, to je to.

Dolazim motiviran i jedva čekam prvu utakmicu, prvi trening, da upoznam igrače. Prve analize sam napravio kod kuće, prije dolaska sam provjerio kako i na koji način momčad funkcionira. Naravno, ne dolazim na posao bez informacija, kao da su mi pale s neba”, rekao je Dudić prilikom dolaska i dodao:

“Nesumnjivo je neugodno što je u devet ili deset kola došlo do promjene i dovođenja četvrtog trenera. Nadamo se da će četvrto proći glatko i da ćemo dulje surađivati. Nekako me tijekom karijere proganjala ideja da ću dobiti priliku u ovom razdoblju, jer sam neposredno prije reprezentativne pauze preuzeo i Velež i Radnički. Prvi cilj sada je potpuno se usredotočiti na utakmicu koja slijedi protiv Domžala, nakon čega ćemo imati 14 dana, koji su dobrodošli za međusobno upoznavanje i vjerujem da ćemo ih iskoristiti na najbolji mogući način.

Navijači mogu očekivati ​​da ćemo igrati ofenzivno, ali s kontroliranom obranom, bez divljanja na terenu. U mojoj prvoj sezoni u Radničkom utakmice su također završavale s 4:3, 3:2, u drugoj sezoni smo to ispravili. Težim posjedu i dobrom odgovoru nakon gubitka lopte, s ciljem da većim dijelom vršim pritisak na protivnika.”

S prvim dnem oktobra odpiramo novo vijol’čno poglavje: z zadovoljstvom sporočamo, da je Feđa Dudić, 42-letni trener iz Sarajeva, novi vodja strokovnega štaba NK Maribor. pic.twitter.com/GvMJ8K5Ult — NK Maribor (@nkmaribor) October 1, 2025

