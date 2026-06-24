Lokomotiva će igrati prijateljsku utakmicu s Partizanom

Stručni stožer i igrači Lokomotive vratili su se na Kajzericu gdje je u ponedjeljak počeo pripremni period za novu sezonu.
Kako navode iz kluba, nakon stanke i zasluženog odmora slijedi iscrpan tempo priprema – jedan dio bit će odrađen u Zagrebu, a drugi u Sloveniji (Rogaška Slatina). Pred momčadi je čak osam pripremnih utakmica kroz koje će stručni stožer brusiti formu i uigravati momčad uoči početka nove sezone SuperSport HNL-a.
Lokomotivu će u novu sezonu povesti trener Nikica Jelavić, kojem se kao prvi suradnik pridružio pomoćni trener Marin Oršulić, uz kompletiran stručni stožer zadužen za fizičku pripremu, analitiku i razvoj igrača.
Prvo kolo SuperSport HNL-a predviđeno je za kraj srpnja, a Lokomotiva će novu prvenstvenu sezonu otvoriti gostovanjem kod Istre 1961 u Puli. Momčad će do tada kroz intenzivan pripremni program nastojati spremno dočekati prvenstvene izazove.
Raspored pripremnih utakmica:
24.6. Lokomotiva – Hrvatska U-19 (Kajzerica)
27.6. Lokomotiva – Varaždin (Kajzerica)
1.7. Lokomotiva – Vlaznia (Kajzerica)
4.7. Lokomotiva – Bravo (Kajzerica)
10.7. Lokomotiva – Partizan (Slovenija)
13.7. Lokomotiva – Epicentar (Slovenija)
17.7. Lokomotiva – Karpaty (Slovenija)
25.7. Lokomotiva – Sturm II (Kajzerica) – utakmica zatvorena za javnost
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