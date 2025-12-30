Krstanović kreće u borbu za opstanak, u BiH prvoligaša doveo bivšeg SHNL-ovca

Podijeli :

NK Posušje

Ivan Krstanović, jedan od najučinkovitijih napadača u povijesti HNL-a, nedavno je preuzeo funkciju savjetnika za sportsku politiku i transfere u Posušju, članu Premijer lige Bosne i Hercegovine. Nedugo nakon njegova dolaska, klub je predstavio i prvo pojačanje.

Novi igrač Posušja postao je Valentino Majstorović, 30-godišnji krilni napadač koji može pokriti i bočne pozicije. U klub stiže kao slobodan igrač, budući da mu je tijekom ljeta istekao ugovor s Goricom.

Majstorović iza sebe ima 101 nastup u SuperSport HNL-u, gdje je nosio dres Gorice i Hrvatskog dragovoljca.

Nogometni put započeo je upravo u Dragovoljcu, s kojim je dugi niz godina nastupao i u drugoj hrvatskoj ligi, dok je u Gorici proveo dvije sezone prije dolaska u Posušje.