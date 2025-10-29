Kažnjen Igor Štimac: Objedinjene sankcije za spornu Facebook objavu i govor o sucima i Borcu

Podijeli :

xJorisxVerwijstx via Guliver

Trener Zrinjskog Igor Štimac kažnjen je zbog sporne Facebook objave s političkim porukama i ustaškim pozdravom, kao i komentara o pogodovanju banjalučkom Borcu u borbi za titulu, potvrđeno je za N1BiH. Odluku je donijela Disciplinska komisija Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine

Komisija je novčano kaznila Štimca s 5.000 konvertibilnih maraka, ali i uslovno od šest mjeseci u kojim ne smije ponavljati slične prekršaje.

Skandalozna objava Štimca Podsjećamo, skandalozna objava osvanula je 30. rujna na njegovom Facebook profilu. Štimac se bavio usporedbom žrtava u Palestini s, kako navodi, kršćanskim žrtvama, spaljenim crkvama, te smrću američkog političkog aktiviste Charlieja Kirka. U jednom dijelu mu je zasmetala “islamizacija Evrope”.

Svoju objavu je “poentirao” kontroverznim ustaškim pozdravom “Za dom spremni”, skraćeno ZDS.

Drugi prekršaj Štimac je napravio gostujući na lokalnoj televiziji gdje je iznio tvrdnje koje su već izazvale određene reakcije, ali sigurno je da će ih biti u budućnosti.

Dotakao se različitih tema, a jedna od “kritika” upućena je veoma direktno sucima koje donose odluke na mečevima banjalučkog Borca:

“Zrinjski se, po rezultatima, davno izdigao iznad onoga što je bh. liga, koja, nažalost, još uvijek pati od kroničnih bolesti tranzicijskih zemalja – kada je u pitanju suđenje, kada su u pitanju odnosi i sve ostalo. Jučerašnje kolo je živi primjer, zapravo i prekjučerašnje, kada smo svjedočili u nekoliko utakmica katastrofalnim ponašanjima, suđenjima, greškama, i to uvijek na uštrb istih klubova, a u korist, također, istih”, rekao je Štimac.

Pričao je i o startu nad Nemanjom Bilbijom za koji nije pokazan crveni karton:

“Evidentan je bio klasičan primjer direktnog crvenog kartona za onakav start u kojem bi, da je kojim slučajem pogodio s onom nogom koja je bila visoko podignuta, igraču slomio nogu u predjelu potkoljenice. Bilo kakva opravdanja da se za to ne dosudi crveni karton su smiješna. Jasno je da je njegova namjera bila da pomogne Borcu iz Banjaluke. Ali, dobro, ostavimo to njima. Mi ćemo se nositi s tim koliko god možemo. Evidentno je, sve te kuloarske priče koje prate ovo prvenstvo, od samog početka, da bi proslava 100 godina Borca trebala biti okrunjena titulom. I sada, ovakvi događaji samo daju dodatnu težinu tim pričama. A to je grubo za fudbal i za sport općenito, jer rezultat bi, na kraju krajeva, trebao biti jedini pokazatelj kvalitete i vrijednosti rada direktnih učesnika u takmičenju. To su igrači. Ne bi suce trebalo odlučivati o tome”, nastavlja Štimac.

Nije se mogao zadržati direktno na fudbalskim temama, pa je krivce za svoju raniju skandaloznu objavu, pronašao u ekipama Veleža i Sarajeva jer su ga prijavili nadležnim organima. Nije birao riječi, pa je “kroz šalu” taj potez nazvao “zajedničkim zločinačkim poduhvatom”:

“Pa dobro, gledaj, kad si najbolji, normalno je da te napadaju sa svih strana i da ti kuhaju kašu. Ovo što su sad radili Velež i Sarajevo je, u najmanju ruku, smiješno. Ja se našalim pa kažem da je to zajednički zločinački poduhvat. Mislim, ta dva kluba da se udruže i šalju prijave? Trebaju sebe prvo pogledati u ogledalo“, riječi su Štimca.