Kaos u BiH: Suci bježali od bijesnih navijača koji su ih pokušali napasti

Podijeli :

Anke Waelischmiller/Sven Simon/picture-alliance/dpa/AP Images

Momčad Bosna iz Kalesije ubilježila je vrijednu pobjedu na gostovanju kod Radničkog iz Lukavca, pobijedivši domaću momčad 2:1 u Drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine – Sjever.

Umjesto sportskog završetka, dvoboj je obilježio incident odmah nakon posljednjeg zvižduka. Odlučujući trenutak bio je kazneni udarac iz kojeg su gosti postigli pobjednički gol, što je izazvalo bijes među navijačima Radničkog. U naletu nezadovoljstva, nekoliko gledatelja utrčalo je na teren i pokušalo fizički napasti suce.

POVEZANO Kažnjen Igor Štimac: Objedinjene sankcije za spornu Facebook objavu i govor o sucima i Borcu

Glavni sudac Denis Zukić iz Srebrenika, zajedno sa svojim pomoćnicima, bio je prisiljen pobjeći preko cijelog terena kako bi izbjegao napad. Nekoliko navijača čak je uspjelo uletjeti i udariti službene osobe, ali situacija je ubrzo donekle stavljena pod kontrolu zahvaljujući reakciji sigurnosne službe.

Delegat sastanka Petar Kovčić iz Pruda detaljno je opisao sve događaje na terenu u svom službenom izvješću, uključujući organizacijske propuste i nasilno ponašanje dijela publike.

Zbog nedostatka odgovarajuće sigurnosti i napada na službene osobe, klub Radnički Lukavac mogao bi se suočiti s ozbiljnim sankcijama nadležnih nogometnih tijela.

“Kao i u prethodnim utakmicama, nažalost i u današnjoj utakmici imali smo priliku po tko zna koji put umjesto kvalitetne igre i dobrog nogometa u glavnoj ulozi gledati službene osobe današnje utakmice. Od 40. sekunde utakmice svima je bilo manje-više jasno kako će današnja utakmica proći i kakvo suđenje od strane službenih osoba (Zukić Denis (Srebrenik), Hodžić Dženan (Srebrenik) i Vikalo Eldar (Tuzla) možemo očekivati. Uz brojne pogreške na štetu naše momčadi i dva crvena kartona (Sejfudin Beganović i Mirza Mahovkić), svakako vrijedi istaknuti dva nedosuđena jedanaesterca za našu momčad nakon očitih prekršaja nad Ahmetovićem i Omerovićem (fotografije u prilogu, prosudite sami), a kada je naša momčad pokazala volju čak i s igračem manje da utakmicu završi pobjedom, nakon što je izjednačila u 86. minuti golom Kavazovića i punom ofenzivom na samom kraju…” utakmica, u 93. minuti potpuni šok i kazneni udarac kakav se dugo nije vidio na našim terenima, za goste, dosudio ga je Zukić Denis, iz kojeg je momčad Bosne do pobjede. Kao šlag na torti i vrhunac današnjeg cirkusa u režiji ljudi u crnom, glavni sudac ove utakmice, Zukić Denis iz Srebrenika, pokazuje svoj ‘sportski duh’ i profesionalnost psujući majku jednog od naših mlađih igrača u momčadi, Gazetić Ajdina, što je za svaku osudu i sramota za čovjeka koji sebe naziva ‘sportašem’ i ‘nogometnim sucem’.

Dok prolaze kola ove nogometne lige, a naš klub je oštećen, sada se u gotovo svakoj utakmici koju igramo pitamo za koga se zapravo igra nogomet u Bosni i Hercegovini i kako, uz ovakve scene koje su redovite na našim terenima, motivirati mlade momke da igraju nogomet, kada drugi ljudi kroje rezultate izvan terena, a ne, kako bi bilo ispravno, sami igrači na zelenom travnjaku. Na kraju od svega toga, sada čekamo objektivnu kaznu od Saveza kako bi se prikrili ljudi koji sve to rade već mjesecima. “Oni ‘pakiraju’, a nije da nismo sve na to već prije upozorili”, poručili su iz Radničkog.