Izgubili od Štimca i Zrinjskog pa poslali jasnu poruku: ‘BiH nogomet i dalje tone u mulj’

Krzysztof Porebski PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Zrinjski je pod vodstvom Igora Štimca u 20. kolu WWin lige BiH na svom terenu svladao Slogu iz Doboja s 1:0.

Utakmicu su obilježile teške optužbe gostujuće momčadi na račun suđenja, posebno jer je na čelo sudačke organizacije Nogometnog saveza BiH stigao Slovenac Darko Čeferin.

U susjedstvu se zato očekuju promjene, a iz Doboja su stigle oštre reakcije:

“Ako je ovo transformacija suđenja nabolje, onda definitivno idemo u još veću dubiozu nego što smo bili dosad. Laiku i nekome tko nije gledao utakmicu statistika bi možda sugerirala da je sve čisto i uredno. Ali… Sudačka četvorka (Armin Kukić, Hasan Nanić, Muamer Čaušević i Mirza Kazlagić) od prve je minute krenula s tendencioznim suđenjem, u kojem su domaćim igračima bili dopušteni hrvački zahvati, dok se gostujućim svirao svaki kontakt.

