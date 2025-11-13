Iz Celja jasno poručili: ‘Albert Riera nije na prodaju!’

Podijeli :

AP Photo/Andres Kudacki via Guliver Images

Posljednjih tjedana mnogo se nagađalo o budućnosti trenera Nogometnog kluba Celje, Španjolca Alberta Riere.

Zbog stalnih nagađanja, predsjednik Celja Valerij Kolotilo odlučio se službeno oglasiti javnosti.

“Želio bih konačno razjasniti trenutnu situaciju i sve buduće koje će se pojaviti svaki put kada se neki ambiciozni klub s Balkana ili inozemstva nađe u problemima ili u potrazi za novim trenerom. Nogometni klub Celje nikada nije odredio cijenu niti željenu odštetu za Alberta Rieru, jer klub nije zainteresiran za razgovor o njegovom odlasku. Ni s jednim klubom”, započeo je Valerij Kolotilo, kojeg su zbunili napisi u jednom od slovenskih medija da je Španjolac navodno dostupan za isplatu odštete od dva milijuna eura.

“Ekipa NK Celja pod vodstvom Alberta Riere napreduje iz dana u dan, a poštovanje prema klubu u Sloveniji i Europi također raste svakim danom. Zajedno s trenerom smo na pravom putu. Rezultati to dokazuju, jer smo na vrhu tablice u domaćem prvenstvu i imamo sjajne rezultate u konferencijskoj ligi. Naš je cilj ići do kraja u sva tri natjecanja. Zašto bismo htjeli kidati nešto što funkcionira? Ne postavljamo cijenu za Alberta, jer je odluka kluba da Albert ostane“, dodao je Kolotilo, čime je zatvorio vrata svima koji bi ga htjeli dovesti prije isteka ugovora.

Ugovor mu istječe na kraju ove sezone, ali Celje ne krije želju za produženjem suradnje sa Španjolcem, iako će to biti izuzetno težak zadatak s obzirom na stalno rastući broj ponuda.

Celje je trenutno neprikosnoveno vodeća momčad u slovenskoj Prvoj ligi. Nakon tri kola, stopostotni su u Konferencijskoj ligi, a samo Mainz i Samsunspor imaju devet bodova manje.