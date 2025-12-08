Igor Štimac uzvratio kritičarima: ‘Dušebrižnici su jedva dočekali, ima ih puno koji nam zapinju nogu’

Podijeli :

Remi Zrinjskog protiv Veleža u mostarskom derbiju (1:1) izazvao je mnogo reakcija, mahom negativnih na račun trenera Zrinjskog Igora Štimca.

Tim je rezultatom Zrinjski izgubio dva dragocjena boda i sada kao drugoplasirani sastav lige zaostaje tri boda za vodećim Borcem iz Banja Luke.

Nakon kritika koje su uslijedile na njegov račun, trener Zrinjskog Igor Štimac u ponedjeljak se u večernjim satima obratio javnosti objavom na svom Facebooku:

“Vidim jako malo je trebalo da se uznemire duhovi dušebrižnika koji su jedva dočekali priliku kako bi počeli s prozivanjem svakoga i svačega. Uzet ću zato malu pauzu od gledanja Rakowa i obratiti se svima vama koji dobronamjerno i zlonamjerno pratite naš Hrvatski športski klub Zrinjski. I neću spominjati umor, ozljede i viroze…”, počeo je Štimac.

Ostatak njegove objave prenosimo u cijelosti:

“Analiza ostvarenog od naše prve utakmice protiv islandskog Briedablika 7.8. pa sve do utakmice sa Veležom 7.12., dakle za razdoblje od 4 mjeseca ili ukupno 120 dana rada sa mojim “plemićima” izgleda ovako:

Odigrali smo sve skupa 26 utakmica u 120 dana, dakle u prosjeku jednu utakmicu svakih 4.5 dana, u kojem vremenu smo imali samo jednu priliku osvježiti momčad tijekom reprezentativne stanke, dok smo u ostala 2 termina reprezentativnih okupljanja odigravali zaostale utakmice.

Padali su redom Sarajevo, Borac, Željo, Velež, nakon 10 punih godina i Široki na Pecari, Lincoln, Hacken… i svi su padali uz nepoštednu borbu, htijenje, zanos i kvalitetnu igru naših igrača.

Kao i u svakom sportu bilo je i nekoliko slabijih dana, što je sasvim uobičajeno s obzirom na ritam koji nas prati, jer ipak valja priznati kako mnogi od naših igrača nikada nisu osjetili kakav i koliki je to napor.

Uza sve to od svih klubova u ligi dajemo najveću minutažu našim mladim igračima čvrsto uvjereni kako vrijeme radi za njih i kako će s vremenom samo rasti zajedno sa klubom.

U 26 odigranih utakmica ostvarili smo:

15 Pobjeda (BRIEDABLIK, LINCOLN, HACKEN , 1 u BiH kup, 11 u prvenstvu)

6 Neriješenih (Utrecht i Briedablik u razigravanju za euro ligu i 4 u prvenstvu)

5 Poraza (UTRECHT u razigravanju, MAINZ i DINAMO KIEV u konf. ligi, te 2 u domaćem natjecanju).

Plasmanom u konferencijsku ligu zaradili smo našem klubu preko 6.000.000 M eura svojim nastupima, a s trenutnih 6 osvojenih bodova u pobjedama protiv Lincolna i Hackena imamo vrlo realne šanse za ostvarenje povijesnog uspijeha i plasmana u eliminacijsku fazu natjecanja u konferencijskoj ligi.

U prvenstvu smo čvrsto na 2. poziciji sa samo 3 boda zaostatka za Borcem koji nema opterećenje igranja u evropskom natjecanju, a koji je ispao i u domaćem kupu od našeg Kruševa.

Imamo i 11 bodova prednosti i utakmicu manje u odnosu na trećeplasirano Sarajevo.

Momčad smo sa najmanje primljenih golova u prvenstvu, samo 10 u 17 utakmica i druga najefikasnija momčad lige.

Osvojili smo ukupno 73 % mogućih bodova u ligi, dok klubovi iz HR koji sudjeluju u grupnoj fazi evropskih natjecanja poput Dinama i Rijeke drže prvo mjesto sa 67 % osvojenih bodova ( Dinamo ) , a Rijeka je tek 6. sa 43 % osvojenih bodova.

Napoli i Arsenal su prvi u Italiji i Engleskoj sa 73 % osvojenih bodova, Lens u Francuskoj sa 75%.

I nitko, ama baš nitko “našem” Zrinjskom nije pomogao u ovim ostvarenjima osim nas samih ( igrača, djelatnika kluba i uprave ) svojim vrijednim radom i vjerom u ono što radimo , te naših vjernih navijača , naših “ultrasa” i onih drugih koji uvijek dolaze na stadion bez obzira kakvo je vrijeme i koji je protivnik.

A ima ih puno koji nam zapinju nogu, gdje god i kako god stignu…