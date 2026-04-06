Hrvat dao otkaz nakon sjajnih uspjeha s klubom: ‘Odbio je najbolji ugovor ikada’

Uroš Skaza

NK Olimpija Ljubljana je u priopćenju za javnost objavila da sportski direktor Goran Boromisa, unatoč prethodnim najavama, nije produžio ugovor s klubom.

Goran Boromisa je kao sportski direktor vodio Olimpiju do dva naslova državnog prvaka, a u tom razdoblju klub je osvojio i jedan trofej u kupu.

Boromisa je u Ljubljanu, između ostalih, doveo Alberta Rieru i Víctora Sáncheza, a zaslužan je i za rekordni transfer kada je Raul Florucz napustio Olimpiju i prešao u Union Saint-Gilloise za 5 milijuna eura. Samo u zadnja dva prijelazna roka, Olimpija je na transferima zaradila 10 milijuna eura.

POVEZANO Dalić: Svi u Hrvatskoj misle da sve znaju, moram se nositi s tim

“Svim zeleno-bijelim navijačima želim poručiti da do planiranog produženja ugovora s našim sportskim direktorom Goranom Boromisom nije došlo, unatoč prethodnim najavama.

Gospodinu Boromisi ponuđen je najbolji ugovor koji je ikada dobio neki sportski direktor NK Olimpija Ljubljana. Ponuda se temeljila i na priznanju za ostvarene rezultate u posljednjim godinama. Unatoč tome, gospodin Boromisa na moje iznenađenje nije prihvatio tu ponudu.

U našem osobnom razgovoru povjerio mi je svoju veliku želju da u budućnosti više vremena posveti svojoj obitelji. Iz tih razloga najprije me zamolio za vrijeme za razmišljanje, a ubrzo potom i za razrješenje s funkcije, pri čemu se zahvalio na ukazanom povjerenju i korektnoj suradnji tijekom godina.

Naš zajednički put u NK Olimpija Ljubljana bio je obilježen usponima i padovima, pobjedama i porazima te dobrim i lošim odlukama. To je bilo razdoblje brojnih izazova koji su zahtijevali stalno traženje rješenja. U tom se vremenu razvilo i prijateljstvo, no ponekad dođe trenutak kada prijatelju treba dopustiti da ode, kada shvatiš da ciljevi i prilike više ne vode u istom smjeru kao vizija uspjeha.

Zbog nastalih okolnosti, tekuća kadrovska pitanja preuzet će novi sportski direktor.

Dragi Gorane, želim ti sve najbolje na tvom daljnjem životnom putu. Vrata kluba uvijek će ti ostati otvorena.

Adam Delius. Predsjednik NK Olimpija Ljubljana.”