Hajduk želi dovesti velikog talenta iz BiH, no evo što se događa

U hrvatskim medijima pojavila se informacija da bi talentirani Kenan Vrban mogao pojačati Hajduk, no do dogovora zasad nije došlo.
Sedamnaestogodišnji ofenzivni veznjak Sarajeva jedan je od najvećih potencijala bosanskohercegovačkog nogometa i najmlađi debitant u povijesti kluba s Koševa.
Prve seniorske minute upisao je prošle sezone pod vodstvom Zorana Zekića, a ove je zaigrao u porazu od Sloge Meridian. Prema Transfermarktu, ugovor mu vrijedi do 2027. godine, a vrijednost mu je oko 100 tisuća eura.
Kako doznaje Index, Hajduk već dulje prati mladog veznjaka i postoji interes za suradnju, ali konkretan dogovor o transferu još nije postignut. Vrban je za U-17 reprezentaciju Bosne i Hercegovine zabio četiri gola u sedam nastupa te je već zaigrao i za U-19 selekciju.
