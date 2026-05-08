Hajduk je po projekcijama nositelj u Europa ligi, a pobjedom ovog srpskog kluba situacija je još bolja

Podijeli :

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

U 35. kolu srpske Super lige FK Vojvodina je ugostila FK Čukarički te je s 1:0 došla do pobjede kojom je skočila na drugo mjesto.

Tim skokom nisu pomogli samo sebi jer drugo mjestu donosi plasman u prvo pretkolo kvalifikacija za Europsku ligu, nego i Hajduku.

Naime, drugo mjesto na početku ovog kola držao je Partizan koji ima bolji klupski koeficijent od Hajduka pa su Splićani bili tek dva mjesta iznad crte nositeljstva u prvom pretkolu.

No, ovim slavljem Vojvodine Hajduk je privremeno skočio jedno mjesto te je sada četvrti najbolje rangirani klub od 12 u prvom pretkolu.

Međutim, Partizan u subotu od 19 sati i 30 minuta pobjedom protiv OFK Beograda može vratiti drugo mjesto u ligi koje im ne garantira Europsku ligu. Razlog za to je što Vojvodina igra i finale Kupa protiv Crvene zvezde, a eventualni naslov Vojvodine Partizan bi poslao u Konferencijsku ligu.

Isto kao i Partizan, za mjesto u Europskoj ligi mora strepiti i Hajduk jer u finalu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa igraju Dinamo i Rijeka. Ako Rijeka podigne trofej, ona će preuzeti mjesto u drugom razredu europskog nogometa dok će Hajduk zaigrati u Konferencijskoj ligi.