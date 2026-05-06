Dudić o odlasku iz Maribora: ‘Nadam se da će moj potez probuditi igrače’

NK Maribor

Nakon postignutog dogovora Feđa Dudić napustio je Ljudski vrt i više nije trener Maribora.

Vodio je klub iz Slovenije u 22 navrata, a nedjeljna utakmica protiv Radomlja ostat će upisana kao njegova posljednja na klupi Maribora.

Prije početka novog poglavlja, kada je momčad na trening u srijedu prijepodne poveo novi stručni stožer, dosadašnji trener oprostio se od igrača i zaposlenika kluba.

Uz klupsko saopštenje za javnost prenosimo i izjavu dosadašnjeg šefa stručnog štaba. Feđa Dudić je na oproštaju rekao:

“Na odlasku bih želio zahvaliti svima u klubu na odličnoj suradnji, predsjedniku Acunu Ilıcaliju koji mi je omogućio priliku da vodim tako veliki klub, Cemu Başgülu s kojim sam bio u najviše kontakta, svim zaposlenicima, igračima, a posebno navijačima od kojih sam cijelo vrijeme osjećao podršku. Čak i u periodima kada rezultati nisu bili onakvi kakve smo željeli. Pripadnici Viole mi nikada nisu okrenuli leđa, pa ni u najtežim trenucima, ni na posljednjoj utakmici protiv Radomlja, ali sam osjetio da jednostavno više ne mogu pomoći na pravi način i da je potrebna promjena. Smatram da je bio potreban svojevrsni ‘reset’ kako bi klub krenuo nekim novim putem.

Žao mi je što nismo uspjeli u nastojanjima da vratimo Maribor tamo gdje pripada. Došao sam s velikom motivacijom, želio sam uspostaviti prepoznatljiv stil igre i nametnuti svoju viziju. Predano smo radili kako bismo ostvarili ciljeve, ali rezultati nisu bili u skladu s našim trudom i zajedničkim očekivanjima. Trenerski posao je takav da se o vašem radu na kraju sudi samo kroz rezultate.

Nakon što sam ranije ponudio ostavku, osjećao sam moralnu odgovornost i poslije neugodnog poraza od Radomlja još jednom osjetio potrebu za reakcijom. Došao sam u klub i, držeći se svojih principa, ponovo otvorio pitanje ima li smisla nastaviti ovu zajedničku priču. Nadam se da će moj potez probuditi igrače i da će već u derbiju, kao i u svim narednim utakmicama, pokazati više. Maribor će u meni i ubuduće imati velikog navijača, a klubu želim mnogo sreće u subotu, u završnici sezone i u postavljanju novih temelja”, naveo je Dudić.