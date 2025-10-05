Drama na derbiju u Beogradu, trener Vojvodine bijesan: ‘Hoćemo se u budućnosti gađati granatama?’

Podijeli :

SPI-1639-0011 via Guliver

Partizan je na domaćem terenu pobijedio Vojvodinu 1:0 u derbiju 11. kola srpskog prvenstva.

Grobari su u nekoliko navrata bakljadama prekidali utakmicu zbog proslave 80. rođendana svog kluba, a to je naljutilo gostujuće igrače i njihovog trenera Miroslava Tanjgu.

“O nogometu ovdje nema što za pričati, to je jasno. Nakon prekida, što se dogodilo? Prvo, dobio sam crveni karton i ne znam zašto. Zato što sam, kao i svi na klupi i na tribinama, vidio da je bio prekršaj za nas, i to na mjestu s kojeg smo mogli zabiti gol u toj cijeloj konfuziji. On ne svira faul, nego meni i još jednom članu stožera daje crveni karton.

Mislim da je to sramotno. Bez ijedne ružne riječi, kažem to pred svima. Samo sam rekao da je bio faul za nas. I zato dobijem crveni. A prije toga nas je molio i kumio da izađemo i nastavimo utakmicu. Ovu utakmicu? Mislio sam da je ovo Beograd, da je ovo Partizan, da igramo nogomet 80 godina. Gospodo, što će biti za 90, što će biti za 100? Tada ćemo se valjda gađati granatama. Toliko sam razočaran da ne znam odakle da krenem.”

Tanjga nije imao lijepe riječi ni za suce:

“Prekid nije bio jednom ili dvaput, nego sedam-osam puta. Više smo bili u magli nego izvan nje, ovo je sramota, ovo je prešlo svaku mjeru. Za koga mi igramo? Za koga se igra nogomet? Ako Partizan ne može organizirati utakmicu, neka se ne natječe. Stadion se trebao prazniti pet puta.

A onda gospoda suci pričaju takve gluposti i dijele nama crvene kartone. Zašto? Zato što je bio faul? Možda je problem bio jer smo mogli zabiti pa da onda ja dobijem crveni. Strašno je što doživljavamo. Od koga da tražim objašnjenje za crveni karton? Mislite da on zna objašnjenje? Taj dečko ne zna ni gdje se nalazi.”