Đalović: Takvo što malo koji trener doživi u karijeri, čelnici Maribora bili su u šoku

Prvi put od sukoba na treningu Maribora Radomir Đalović otvorio je dušu.

Podsjetimo, Crnogorac je nakon nešto malo više od dva tjedna napustio Ljudski vrt, a sada je objasnio u intervjuu za SN što se točno dogodilo.

“Imali smo trening na kojem je u jednom trenutku došlo do iznenadnog i vrlo eksplozivnog sukoba između dva igrača, koji je odmah prerastao u fizički obračun. Nakon početnog šoka, zatrčao sam se kao bih razdvojio dvojac koji se tukao, a kako oni toga u svojoj tučnjavi nisu bili ni svjesni, jedan je udarac pogodio mene. Naravno da je nakon toga tučnjava odmah prestala, ali šteta je već bila napravljena i bila je jako velika. Takvo što malo koji trener doživi u karijeri. Srećom, ostao sam pribran i sa svojim sam se stožerom zaputio u svlačionicu.”

Za Đalovića su bila samo dva scenarija.

“Postojala su samo dva moguća scenarija: ili ćemo potjerati oba igrača ili ćemo mi kao stožer kolektivno otići. Svako drugo rješenje za mene kao trenera nije postojalo. Mogao sam izabrati ostanak i potjerati dva igrača, ali procijenili smo da bio to bio golem udarac za klub od kojeg se mjesecima ne bi mogao oporaviti. Dva igrača koja su se potukla ujedno su i dva najbolja igrača Maribora, oni su kičma momčadi, stupovi koji je nose. Maribor nema igrače koji ih mogu adekvatno nadomjestiti.

Međutim, nije u pitanju smo klasa njih dvojice, nego i narušavanje kompletne atmosfere u svlačionici i klubu, repovi koji bi se potom vukli tko zna do kada… Realno, da smo ostali teško bismo više imali atmosferu koja je nužna da bi momčad mogla dobro igrati i pobjeđivati. Stoga smo procijenili da je za klub ipak bitno bolja opcija da mi kao stožer odstupimo. Čelnici kluba ostali su u šoku, kao i svi igrači, svi su redom nam poslali poruke”, rekao je.