Đalović je pri dolasku u Maribor istaknuo jedan podatak, sad ga je dodatno potvrdio

Podijeli :

LukaxKolanovic via Guliver

NK Maribor je klupskim priopćenjem potvrdio da Radomir Đalović više nije njihov trener,

Nakon što je prošle sezone stigao do dvostruke krune s Rijekom, Đalović je ekspresno završio angažman u Sloveniji gdje se zadržao samo 16 dana. U klub je stigao 9. rujna i vodio ih u tri pobjede.

Kako se navodi u priopćenju slovenskog kluba, “tijekom intenzivnog treninga na raskvašenom terenu, pregruba intervencija može dovesti do sukoba, što se dogodilo u našem slučaju. Nakon dvoboja za loptu, izbila je kratka svađa između igrača, koja je eskalirala iz verbalne u fizičku. Intervenirali su igrači i članovi trenerskog stožera. Među prvima koji ih je razdvojio bio je Radomir Đalović, koji je pritom zadobio udarac” te zbog navedene situacije napustio klub.

POVEZANO SK doznaje: Đalović odlazi iz Maribora, mijenja ga bivši trener Partizana? Radomir Đalović više nije trener Maribora

O incidentu koji se dogodio piše i njemački medij Kicker, kojem je Đalović zanimljiv kao bivši igrač Arminije. Tom su prilikom Nijemci podsjetili i što je Crnogorac rekao priikom potpisa.

“Maribor je u zadnje vrijeme često mijenjao trenere? Svjestan sam toga. Nisam to ignorirao”, rekao je tad Đalović i dodao se ne boji izazova koji je pred njim.

“Nešto više od dva tjedna i jedne tučnjave kasnije, crnogorski trener spakirao je stvari, a Maribor se suočava s kaosom jer je on već drugi trener koji odlazi ove sezone“, dodaju Nijemci.