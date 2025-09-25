Đalović dobio udarac u glavu tijekom svađe igrača Maribora, napušta klub?

Podijeli :

Foto: NK Maribor

Činilo se da za Maribor dolaze bolja vremena. U petak su ljubičasti pobijedili u prvenstvenoj utakmici u Kidričevu (3:2), a u utorak je uslijedila rekordna pobjeda u kupu protiv Jurovskog Dola (13:0), no očito u svlačionici nije sve bilo ružičasto. Jučer je na treningu izbila žestoka svađa između Benjamina Tetteha i Omara Rekika.

Navodno su stvari potpuno izmakle kontroli na treningu u Ljudskom vrtu.

Prema informacijama kolega sa SK Slovenija, ganski napadač Benjamin Tetteh zamahnuo je prema , tuniskom braniču Omaru Rekiku i tijekom “hrvanja” u svađi slučajno udario trenera Radomira Đalovića u lice. Crnogorski strateg navodno je čak trebao liječničku pomoć i ozbiljno razmišlja isplati li se ostati u klubu.

Insinuacije potvrđuje i izvješće na web stranici lista EkipaSN. Prema njihovim riječima, Đalović je incident shvatio kao veliko nepoštovanje prema njemu i njegovom autoritetu, zbog čega se kaže da je njegova daljnja sudbina na klupi Maribora vrlo upitna.

Navodno postoji velika vjerojatnost da Đalović više neće biti na klupi ljubičastih na sljedećem treningu, napisali su u Ekipi i dodali:

“Ako se Đalović tamo pojavi i ako ljubičasti uspiju riješiti stvar, onda će bivši trener Rijeke, Maribor predvoditi u subotnjem velikom štajerskom derbiju, u suprotnom će dežurni ‘vatrogasac’ Radovan Karanović najvjerojatnije ponovno sjesti na klupu Maribora.”

Neugodne scene komentirali su i na portalu Nogomania, gdje smatraju da sve nije tako alarmantno. „Vrućekrvnog igrača trener je poslao s treninga. Pomirili su se u svlačionici, a navodno bi se trebali i ispričati šokiranom treneru, koji je vodio trening do kraja.“

Nogometaši Maribora danas imaju trening u 17 sati, a prije toga mariborski klub trebao bi obavijestiti javnost o tome što se stvarno dogodilo na jučerašnjem treningu prve momčadi i možda i je li istina da je Đalović već na izlaznim vratima.

Sljedeća prvenstvena utakmica očekuje ih ove subote u 20:15 sati u Areni Z’Dežele u Celju.