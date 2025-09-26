Đalović će primiti plaću za 16 dana u Mariboru, evo što je s otpremninom

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Radomir Đalović nakon samo 16 dana u NK Maribor više nije trener kluba.

Slovenski je klub u četvrtak priopćenjem potvrdio da Đalović napušta klub nakon incidenta koji se dogodio na treningu, kada je došlo do fizičkog sukoba između igrača Omara Rekika i Benjamina Tetteha.

U slovenskim se medijima uz tu vijest pojavila i informacija da je crnogorski strateg nakon 16 dana i tri utakmice s klubom tražio otpreminu, no Ekipa24 objašnjava da to nije istina.

Đalović neće dobiti otpreminu, a bit će mu isplaćena jedna plaća za razdoblje provedeno u Sloveniji.