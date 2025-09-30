Cvitanović službeno preuzeo klupu Sarajeva, Mikić je odbio Mamića!

Podijeli :

N1

Hrvatski trener Mario Cvitanović preuzima Sarajevo.

Husref Musemić napustio je klupu Sarajeva, a njegovo mjesto sada je zauzeo Cvitanović, koji je s klubom potpisao ugovor do ljeta 2027. godine.

Cvitanović je pri dolasku na Koševo poručio:

“FK Sarajevo je klub bogate povijesti i velikih navijača. Svjestan sam izazova koji su pred nama, ali vjerujem u ovaj tim i u zajedništvo s našim navijačima. Samo trudom, odricanjem i poniznošću možemo postići rezultate koje svi želimo.”

Uprava FK Sarajevo vjeruje da će Cvitanović svojim iskustvom, energijom i profesionalnim pristupom donijeti novu stabilnost i snagu ekipi. Njegovo imenovanje je dio šire strategije kluba, usmjerene na povratak pobjedničkog mentaliteta i afirmaciju modernog nogometa na Koševu.

Cvitanović je 50-godišnji hrvatski stručnjak s bogatim iskustvom u trenerskom svijetu. Vodio je i zagrebački Dinamo, a iza njega je i značajna igračka karijera. Osim Dinama, trenirao je i Šibenik i Lokomotivu, a izvan Hrvatske je radio u Saudijskoj Arabiji, gdje je predvodio Al Wehdu.

Posljednji angažman Cvitanović je imao u Lokomotivi iz Zagreba, gdje je prošle sezone vodio momčad na kraju sezone.

Osim Cvitanovića, htio je Zoran Mamić dovesti Mihaela Mikića, bivšeg člana stručnih stožera Damira Krznara u Dinamu i Mariboru te sportskog direktora u Celju.

No, on mu se zahvalio na ponudi.

“Dobio sam ponudu NK Sarajevo. kluba koji je i u vrijeme Jugoslavije bio respektabilan, pa sam se počeo raspitivati o tom klubu. Uvidio sam da NK Sarajevo ima i perspektivu, i dobre vlasnike, ali nakon dva dana provedena u Sarajevu, dobro sam razmislio i ipak sam se zahvalio na ponudi. Jednostavno, ne vidim sebe tamo”, rekao je Mikić za Večernji list.